Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судді столичної апеляції прислали клопотання з грошима в конверті

Суддя заявив про провокацію та втручання в здійснення правосуддя.

Київський окружний адміністративний суд отримає гроші для працівників апарату суду

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл фінансування.

Донори та українські посадовці обговорили проект Плану реформ для України, - Сергій Марченко пояснив, що потреба у міжнародному фінансуванні у 2024 році становить близько $43 млрд

Раніше член Керівного комітету від США Майк Пайл передав на розгляд Платформи донорів проект Плану реформ, в якому йдеться про створення ВАСУ, перевірку суддів Верховного Суду, зміни у структурі НАБУ і САП

Для запуску Служби дисциплінарних інспекторів потрібно додатково майже 9,8 млн. гривень

Дисциплінарним інспекторам потрібні додаткові працівники, кабінети, ремонти та комп’ютери.

Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

У Вищій раді правосуддя звернули увагу, що бюджет на 2024 рік не враховує можливість заповнення всіх посад суддів, на які вже оголошено конкурси

  1. У світі

Лідер республіканців у Сенаті заявив, що підтримка України відповідає інтересам США

08:51, 28 вересня 2023
За словами Мітча Макконнелла, надання Україні озброєння сприяє розвитку промислової бази у США.
Лідер республіканців у Сенаті заявив, що підтримка України відповідає інтересам США
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що допомога Україні є в інтересах Сполучених Штатів Америки, адже мова йде про протистояння російській диктатурі, передає «Голос Америки».

За його словами, США стоїть проти Китаю, росії, Північної Кореї та Ірану, що вже говорить про правильність підтримки України, яка бореться з одним із цих режимів. Крім цього, Макконнелл зауважив, що частка ВВП, яка виділяється на допомогу Україні є малою для таких зусиль.

«Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, - це самі українці», - сказав Макконнелл.

Також передача Україні озброєння є вигідною для розвитку промислової бази США та створення там робочих місць.

«Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку росії та Китаю», - зауважив сенатор.

Раніше ми писали, що США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва «шахедів» у Ірані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду