Лідер республіканців у Сенаті заявив, що підтримка України відповідає інтересам США

За словами Мітча Макконнелла, надання Україні озброєння сприяє розвитку промислової бази у США.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що допомога Україні є в інтересах Сполучених Штатів Америки, адже мова йде про протистояння російській диктатурі, передає «Голос Америки».

За його словами, США стоїть проти Китаю, росії, Північної Кореї та Ірану, що вже говорить про правильність підтримки України, яка бореться з одним із цих режимів. Крім цього, Макконнелл зауважив, що частка ВВП, яка виділяється на допомогу Україні є малою для таких зусиль.

«Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, - це самі українці», - сказав Макконнелл.

Також передача Україні озброєння є вигідною для розвитку промислової бази США та створення там робочих місць.

«Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку росії та Китаю», - зауважив сенатор.

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