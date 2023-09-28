Росіяни знову атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів збили сили ППО

Ворог застосував проти України дрони-камікадзе.

У ніч на 28 вересня російські окупаційні війська випустила по Україні 44 «Шахедів». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим)», - йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 34 ворожий дрон.

Крім того, було знищено 6 розвідувальних БПЛА.

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