У Ташкенті біля аеропорту стався потужний вибух: фото та відео

Внаслідок вибуху практично повністю знищено склад.

У ніч на 28 вересня у столиці Узбекистану Ташкенті пролунав потужний вибух. Про це повідомило МНС Узбекистану.

Вибух стався у районі митного складу Ташкентського аеропорту.

Зазначається, що вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру. Жителі Ташкента повідомляють про сильну пожежу і вибиті вікна в будинках, розташованих поблизу аеропорту.

У МНС Узбекистану заявили, що спалахнули складські приміщення після влучення блискавки.

Місцеві жителі публікують відео та фото інциденту.

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