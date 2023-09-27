В Україні почали роботу посли шести держав НАТО: Зеленський прийняв вірчі грамоти

Глава держави прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів низки країн.

У середу, 27 вересня, Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нової посла Естонії Аннелі Кольк, Словенії – Матеї Превольшек, Канади – Наталки Цмоць, Угорщини – Онтала Гейзера, Франції – Гаеля Вейсьєера та Британії – Мартіна Гарріса. Усі вони вже деякий час перебувають у Києві. Про це повідомляє Офіс Президента.

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

Під час розмови з французьким Послом Гаелем Весьєром глава держави подякував Франції та Президенту Еммануелю Макрону за оборонну та гуманітарну підтримку нашої країни в часи розв’язаної рф повномасштабної війни.

Зеленський окреслив ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки з боку Франції з урахуванням потреб українських захисників на полі бою. Було відзначено плідну взаємодію відповідних відомств двох країн, підтримку від французької сторони у підготовці Форуму оборонних індустрій.

Особливу увагу було приділено актуальним питанням інтеграції України до ЄС і НАТО, а також підготовці двосторонніх заходів на найближчий час.

Окремо було обговорено започаткування перемовин щодо укладення між Україною та Францією двосторонньої угоди про безпекові гарантії на базі Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої країни, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Під час зустрічі з Послом Великої Британії Мартіном Гаррісом наголошувалося на безпрецедентно міцному партнерстві між двома країнами.

Президент зупинився на ключових пріоритетах подальшої оборонної співпраці, наголосивши на необхідності посилення української системи ППО.

Глава держави особливо відзначив роль британського уряду в організації тренувань українських військових на території Сполученого Королівства.

Також було обговорено виклики, які постають перед нашою країною, зокрема в осінньо-зимовий період.

Окрему увагу приділили питанням об’єднання міжнародних зусиль довкола реалізації запропонованої Україною Формули миру, інтеграції нашої країни до НАТО та її внеску в забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Зі свого боку Посол Мартін Гарріс наголосив, що радий повернутися працювати до Києва, де у 2003–2008 роках він був заступником глави місії у британському Посольстві.

Дипломат також відзначив, що вручення вірчих грамот відбувається на території «Софії Київської».

«Це святе місце. Воно свідчить про давню історію Київської Русі», – сказав він.

З Послом Канади Наталкою Цмоць було обговорено домовленості, досягнуті під час нещодавнього візиту Президента України до Канади, який укотре підтвердив особливе партнерство між двома країнами.

«Ми надзвичайно вдячні Канаді, вашому суспільству за велику підтримку всіх українців із перших днів повномасштабної війни. Ми продовжуватимемо наш плідний діалог. Знаємо, що ви – наші справжні друзі», – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та ЄС.

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