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  1. У світі

США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва «шахедів» у Ірані

21:38, 27 вересня 2023
Мінфін США запровадив санкції проти п'яти юридичних і двох фізосіб, що базуються в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та ОАЕ.
США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва «шахедів» у Ірані
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У середу, 27 вересня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти транснаціональної мережі, яка допомагає з виробництвом дронів в Ірані. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці, Гонконзі, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони беруть участь у закупівлі важливих деталей для іранської програми безпілотних літальних апаратів одностороннього нападу.

Ця мережа сприяла поставкам і фінансовим операціям на підтримку закупівлі Організацією джихаду самодостатності аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції серводвигунів, які використовують у дронах типу «шахед».

«БПЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом росії в її атаках на Україну, зокрема тих, що тероризують українських громадян і атакують її критично важливу інфраструктуру», - заявив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

Він додав, що США в координації з союзниками і партнерами продовжуватимуть притягувати до відповідальності тих, хто сприяє поширенню Іраном своїх БПЛА в рф, його довірених осіб на Близькому Сході та інших дестабілізуючих суб'єктів.

США ввели обмеження проти наступних компаній:

  • Pishgam Electronic Safeh (Іран);
  • Hongkong Himark Electron Model Limited (Гонконг);
  • Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Туреччина);
  • Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi (Туреччина);
  • Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC (ОАЕ).

Також санкції були введені проти громадянина Китаю Фань Яна і громадянина Ірану Хаміда Рези Джанггорбані.

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