Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини, — МЗС України

В МЗС прокоментували наміри росії знову повернутися до складу Ради ООН з прав людини, звідки її вигнали у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

У Міністерстві закордонних справ прокоментували наміри росії знову повернутися до складу Ради ООН з прав людини, звідки її вигнали у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

«рф просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що в минулому її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Таким кроком росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, чинити воєнні та злочини проти людяності», - зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що позиція України чітка: росія не повинна отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, поки вона не понесе відповідальності за всі злочини.

«Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини», - заявили у відомстві.

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