Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та ЄС: відео

Глава держави поспілкувався окремо з кожним послом про відносини дервжав, підтримку та спільні виклики й можливості.

У середу, 27 вересня, Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Євросоюзу.

«Прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості.

Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами», — розповів глава держави.

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