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  1. Суспільство

Київ виплатить мешканцям грошову допомогу від 900 до 1500 грн: хто отримає кошти

11:20, 28 вересня 2023
Додаткову матеріальну допомогу отримають майже 36 тисяч мешканців столиці.
Київ виплатить мешканцям грошову допомогу від 900 до 1500 грн: хто отримає кошти
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Київ до Дня Захисників та Захисниць України виплатить майже 35 мільйонів гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Її отримають близько 36 тисяч киян. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою «Турбота. Назустріч киянам» отримають майже 36 тисяч мешканців столиці», - уточнив мер.

Хто отримає допомогу:

  • кияни – члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС,
  • члени сімей киян-військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти;
  • кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни;
  • кияни, які брали участь у Революції гідності;
  • члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

Розмір виплат становить від 900 до 1500 гривень.

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