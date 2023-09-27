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На Запоріжжі колишній військком організовував фальшиві операції для ухилянтів, — ДБР

19:41, 27 вересня 2023
У кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги «клієнтам» видавали підроблені документи про нібито проведення операції.
На Запоріжжі колишній військком організовував фальшиві операції для ухилянтів, — ДБР
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На Запоріжжі викрили злочинну схему ухилення від мобілізації, яку організував екскерівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки регіону через своїх колишніх підлеглих. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, у кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги «клієнтам» видавали підроблені документи про нібито проведення операції. На підставі цього ВЛК ухвалювало «потрібний» для ухилення від мобілізації висновок.

Цю схему було виявлено під час розслідування провадження щодо колишнього запорізького військкома, підозрюваного в організації схеми збагачення для свого оточення та допомоги кримінальним елементам переховуватись від суду.

«Як встановило слідство, колишній керівник військкомату через своїх колишніх підлеглих, які залишились працювати у Запорізькому ТЦК, вирішив заробити ще й на питанні мобілізації. До свого бізнесу вони залучили посадових осіб ВЛК, МСЕК та медичних закладів Запоріжжя.

Встановлено, що зловмисники встигли надати «послуги» щонайменше 40 особам, яким тепер доведеться довести свої «захворювання» на повторних ВЛК, згідно з Указом Президента.

Тим більше, що дехто з них встиг оформити у МСЕК різні ступені інвалідності для отримання грошової компенсації», — йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР провели близько десяти обшуків у дотичних до схеми працівників ВЛК, МСЕК та медичних закладів за місцями їх роботи та проживання. Зокрема, у Запорізькій міській лікарні екстреної швидкої допомоги, Обласному центрі медико-соціальної експертизи та низці військово-лікарських комісій, посадові особи яких підозрюються у підробці медичних документів для «ухилянтів».

Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

Слідчі дії щодо встановлення фактів корупції та дотичних до неї осіб продовжуються.

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