АРМА подаватиме апеляцію на рішення суду щодо скасування результатів конкурсного відбору активами «Вінницяпобутхім»

АРМА подаватиме апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду від 11 вересня 2023 року що скасування результатів конкурсного відбору управителя майном «Вінницяпобутхім».

Агентство з розшуку та менеджменту активів незабаром подаватиме апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду від 11 вересня 2023 року що скасування результатів конкурсного відбору управителя майном «Вінницяпобутхім». Про це повідомляє АРМА.

Переможцем даного конкурсу АРМА цього року визнало ТОВ «Крайтекс-Сервіс».

Зазначається, що у червні 2023-го управитель зміг налагодити виробництво: підприємство вклало у актив близько 60 млн грн. З того часу компанія почала сплачувати гарантійні внески до бюджету та погасила заборгованість за комунальні послуги (близько 2 млн грн).

Також 25 серпня ТОВ «Крайтекс-Сервіс» переказало до державної скарбниці 7,1 млн грн, що дозволяє вважати компанію прикладом ефективного управління арештованим майном.

«У наступні місяці Агентство очікувало від законно обраного управителя ще більших грошових відрахувань від менеджменту активів «Вінницяпобутхім». Адже у середині вересня під час зустрічі з представниками ТОВ «Крайтекс-Сервіс» я наполягала на підписанні додаткової угоди з управителем заводу для збільшення надходжень до державного бюджету», - прокоментувала Голова АРМА Олена Дума.

Агентство додає, що управитель арештованим активом планував досягти чистої річної дохідності у розмірі 73 млн грн, що позитивно вплине на темп наповнення державного бюджету. Також ТОВ «Крайтекс-Сервіс» оголосило про потенційне розширення зі 100 до 150 найменувань продукції та збільшення кількості робочих місць до 150.

«То ж Агентство вважає неконструктивним судовий позов компанії «МДМ», яка програла конкурсний відбір на управління активами «Вінницяпобутхім». Підприємство у своїх конкурсних пропозиціях від 02 листопада 2022 року запропонувало дохід до державного бюджету у розмірі 2 млн та орієнтувалось на винагороду за управління підприємством у розмірі 30% від чистого доходу. Водночас ТОВ «Крайтекс-Сервіс» перемогло у конкурсі з пропозицією перераховувати до державної скарбниці 3,7 млн та заробляти на менеджменті заводом 25% від чистого доходу», — зазначили в АРМА.

Раніше ми писали, що за час діяльності АРМА держбюджет отримав рекордну місячну суму від активів ПрАТ «Вінницяпобутхім».

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