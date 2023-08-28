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Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

  1. В Україні

За час діяльності АРМА держбюджет отримав рекордну місячну суму від активів ПрАТ «Вінницяпобутхім»

20:27, 28 серпня 2023
Перший місяць управління активами ПрАТ «Вінницяпобутхім» приніс бюджету найвищий для АРМА місячний платіж понад 7 млн гривень.
За час діяльності АРМА держбюджет отримав рекордну місячну суму від активів ПрАТ «Вінницяпобутхім»
Джерело фото: АРМА
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До Державного бюджету було перераховано понад 7 мільйонів гривень від управління арештованими активами провідного національного виробника побутової хімії – ПрАТ «Вінницяпобутхім». Управитель активів здійснив цей платіж 24 серпня, всього через місяць після офіційного запуску виробничих потужностей підприємства, – повідомляє пресслужба АРМА.

Цей обсяг надходжень є найвищим щомісячним платежем за весь час діяльності АРМА.

Для порівняння, перший платіж від управителя становив понад 20% від загальної суми надходжень до державного бюджету, які були досягнуті Агентством з управління арештованими активами протягом 2022 року.

Одночасно управитель продовжує працювати над збереженням та розвитком цього активу. Він вживає заходів для покращення виробничих систем та проведення ремонтних робіт, а також забезпечує створення робочих місць для працівників та вчасну сплату податків і зборів. Наразі, лише на кінець липня було працевлаштовано 133 особи.

«Новий підхід до управління активами, який передбачає пріоритетність надходжень до бюджету, починає давати перші результати. Приклад з «Вінницяпобутхім» показує, що об’єкти великого масштабу можуть і мають приносити державі великі доходи. Водночас відкриття Реєстру арештованих активів також відіграє в цьому вагому роль, надаючи суспільству інструменти контролю над ефективністю управління, а управителям, у свою чергу, - стимул працювати в інтересах бюджету. Продовжуємо активну роботу над тим, аби все, що працювало на корупціонерів і санкційних осіб, тепер підтримувало державу», – зазначила Голова АРМА Олена Дума.

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