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Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

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  1. В Украине

За время деятельности АРМА госбюджет получил рекордную месячную сумму от активов ЧАО «Винницабытхим»

20:27, 28 августа 2023
Первый месяц управления активами ЧАО «Винницабытхим» принес бюджету самый высокий для АРМА месячный платеж более 7 млн гривен.
За время деятельности АРМА госбюджет получил рекордную месячную сумму от активов ЧАО «Винницабытхим»
Источник фото: АРМА
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В Государственный бюджет было перечислено более 7 миллионов гривен от управления арестованными активами ведущего национального производителя бытовой химии – ЧАО «Винницапобутхим». Управляющий активов осуществил этот платеж 24 августа, всего через месяц после официального запуска производственных мощностей предприятия, – сообщает пресс-служба АРМА.

Этот объем поступлений является самым высоким ежемесячным платежом за все время деятельности АРМА.

Для сравнения, первый платеж от управляющего составил более 20% от общей суммы поступлений в государственный бюджет, которые были достигнуты Агентством по управлению арестованными активами в течение 2022 года.

Одновременно управляющий продолжает работать над сохранением и развитием этого актива. Он принимает меры для улучшения производственных систем и проведения ремонтных работ, а также обеспечивает создание рабочих мест для работников и своевременную уплату налогов и сборов. Сейчас только на конец июля было трудоустроено 133 человека.

«Новый подход к управлению активами, который предусматривает приоритетность поступлений в бюджет, начинает давать первые результаты. Пример с «Винницабытхим» показывает, что объекты большого масштаба могут и должны приносить государству большие доходы. В то же время открытие Реестра арестованных активов также играет в этом весомую роль, предоставляя обществу инструменты контроля над эффективностью управления, а управляющим, в свою очередь, – стимул работать в интересах бюджета. Продолжаем активную работу над тем, чтобы все, что работало на коррупционеров и санкционных лиц, теперь поддерживало государство», – отметила Глава АРМА Елена Дума.

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