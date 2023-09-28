Судді столичної апеляції прислали клопотання з грошима в конверті

В Київському апеляційному суді днями стався неприємний інцидент.
Як повідомив у Вищу раду правосуддя суддя Київського апеляційного суду Дмитро Гаращенко, у нього в провадженні знаходиться справа про визнання договору позики та іпотеки недійсним, скасування арешту на нерухоме майно.
Справа була призначена до розгляду на 17 жовтня 2023 року.
Втім, днями в апеляційний суд надійшло клопотання приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу, яка є стороною у справі. У клопотанні нотаріус попросила суд розглянути справу без її участі.
Однак виявилося, що у конверті, разом з клопотанням, була вкладена і купюра номіналом 1 тис. гривень.
Зазначені клопотання та грошову купюру канцелярія суду передала судді-доповідачу, тобто Дмитру Гаращенко.
«Вважаю зазначені дії певною провокацією та втручанням в судову діяльність колегії суддів щодо здійснення правосуддя», - повідомив суддя у Раду правосуддя.
Зазначимо, що практика надсилання грошових купюр разом з процесуальними документами є досить розповсюдженою в Україні. Втім, мета таких дій деяких учасників судових процесів не зовсім зрозуміла.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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