В Україні з жовтня контролюватимуть розповсюдження реклами азартних ігор

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей з 2 жовтня здійснюватиме контроль за дотриманням норм законодавства в частині рекламування азартних ігор.

Із понеділка, 2 жовтня, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей контролюватиме дотримання норм законодавства в частині рекламування азартних ігор. Про це повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту нагляду та контролю установи Катерина Берднікова, передає Укрінформ.

Як відомо, з 2 жовтня набирають чинності зміни до Закону України «Про рекламу», які містять серед іншого розширення переліку органів контролю за дотриманням законодавства про рекламу. Повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства в аспекті реклами азартних ігор покладено на КРАІЛ.

Представниця Комісії підкреслила, що завдяки зазначеним змінам були усунуті певні розбіжності в законодавстві в частині визначення органів контролю і відтак тепер єдиним контролюючим органом в сегменті реклами гемблінгу є саме Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Берднікова закликала всіх представників дотичних до сфери азартних ігор бізнесів до конструктивного діалогу для напрацювання певних "кодексів поведінки" на ринку, щоб інтереси всіх його учасників були дотримані.

«Відтепер ми як орган контролю можемо застосовувати штраф за порушення законодавства про рекламу азартних ігор у розмірі 300 мінімальних заробітних плат на 1 січня року, в якому застосовуються санкції. На даний момент це 2 010 000 гривень. Це дуже значна сума, яка може бути стягнута як з виробника реклами, так і з розповсюджувача і замовника такої реклами», - додала чиновниця КРАІЛ.

Зважаючи на значну суму штрафу, КРАІЛ рекомендує учасникам рекламного ринку ретельно дотримуватися всіх законодавчих норм, зокрема, щодо, обмеження часу, місця розміщення, форми та змісту такої реклами, перевіряти наявність чинних ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор у замовників реклами тощо.

Берднікова наголосила, що КРАІЛ не має на меті стати каральним контролюючим органом, та навпаки хоче більше співпрацювати з суб’єктами господарювання для налагодження спільної ефективної роботи.

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