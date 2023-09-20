Нагірний Карабах оголосив про припинення вогню: так звана «влада» складає зброю та виводить свої війська

Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню.

Так звана "влада" невизнаного Нагірного Карабаху оголосила про домовленість з Азербайджаном про повне припинення бойових дій і виведення своїх військ.

Режим припинення вогню має набути чинності з 13:00 20 вересня 2023 року.

Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню. У відомстві повідомляють, що з території Карабаху мають вивести вірменських військових.

Місцеві мешканці оприлюднили відео, де вірмени залишають Степанакерт.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабасі.

Азербайджан вимагав від Вірменії виведення військ з Нагорного Карабаху.

У Єревані люди вийшли на протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном.

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