Арештований гелікоптер Жеваго передали ЗСУ

Заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.
Гелікоптер був арештований у межах розслідування кримінального провадження у березні 2023 року.
Зазначається, що за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера.
Це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Але Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.
Нагадаємо, що САП та НАБУ повідомили про підозру Жеваго у справі ексглави Верховного Суду Князєва.
У березні суд заарештував активи Жеваго на суму майже 46 млрд грн.
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