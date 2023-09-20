Арестованный вертолет Жеваго передали ВСУ

Вертолет будет выполнять задачи в одной из боевых частей.

Фото: ГБР

Арестованный вертолет экс-нардепа и акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства в марте 2023 года.

Отмечается, что по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.

Это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Но Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

Напомним, что САП и НАБУ сообщили о подозрении Жеваго по делу экс-главы Верховного Суда Князева.

В марте суд арестовал активы Жеваго на сумму около 46 млрд грн.

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