Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Джо Байден отметил важность политически независимых НАБУ, САП и ВАКС во время встречи с Владимиром Зеленским, - Белый дом

Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда.

ВККС планирует объявить новый отбор на вакантные должности судей первой инстанции

Кандидаты на должности судей, которые не примут участия в ближайшем конкурсе или не выберут соответствующий суд, в будущем будут исключены из резерва.

Верховный Суд высказался, когда использование чужих фото из соцсети правомерно

Кассационный гражданский суд рассмотрел дело о правомерности распространения в социальных сетях чужих фото без согласия с соответствующими комментариями.

Судебные решения о штрафах по делам об админправонарушениях будут автоматически попадать в Дію

Если человек уплачивает штраф в Дії, эти данные об оплате автоматически попадут в суд.

В Украине будет создан Государственный реестр национальных публичных деятелей с целью мониторинга их сделок

В Реестр должны попасть министры, народные депутаты, судьи Верховного Суда и апелляционных судов, члены ВСП, ВККС и другие национальные публичные деятели.

  1. В Украине

В АРМА создали Антикоррупционный Совет: какие функции получил орган

15:27, 20 сентября 2023
Орган формируется сроком один год и состоит из 12 человек.
В АРМА создали Антикоррупционный Совет: какие функции получил орган
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов создан Антикоррупционный Совет АРМА, который будет функционировать как коллегиальный консультативно-совещательный орган. Об этом сообщает АРМА.

Ключевой целью создания Антикоррупционного Совета АРМА является привлечение профильных неправительственных организаций, представителей общественности для:

  • оценки коррупционных рисков в деятельности АРМА
  • принятие превентивных и соответствующих антикоррупционных мер
  • борьбы с коррупцией

Орган формируется сроком один год и состоит из 12 человек.

«В 2023 году Агентство по розыску и менеджменту активов взяло курс на транспарентность и подотчетность перед обществом и другими органами государственной власти. Это, в частности, означает бескомпромиссную борьбу с потенциальной коррупцией внутри ведомства, подчеркнула глава АРМА Елена Дума. – По созданию Антикоррупционного Совета АРМА мы получим дополнительный мощный инструмент для минимизации коррупционных проявлений. Как результат, АРМА будет демонстрировать более высокую производительность, а бюджет из-за профессионального розыска активов и высококачественного управления имуществом будет получать еще больше поступлений».

Перед Антикоррупционным советом АРМА поставлены следующие задачи:

1) Способствовать прозрачности работы АРМА;

2) осуществлять регулярный мониторинг коррупционных рисков и состояния предотвращения и противодействия коррупции в Агентстве;

3) Готовить предложения по усовершенствованию системы предотвращения коррупции в АРМА;

4) Содействовать взаимодействию Агентства с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества по вопросам, связанным с деятельностью АРМА;

5) Осуществлять мониторинг эффективности государственных (публичных) закупок в АРМА;

6) Участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов, готовить соответствующие предложения и рекомендации к указанным проектам;

7) Содействовать общественному обсуждению проектов нормативно-правовых актов по вопросам деятельности АРМА;

8) Предоставлять рекомендации по кризисным коммуникациям и отслеживать потенциально проблемные информационные зоны, осуществлять анализ и докризисную коммуникацию с обществом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео