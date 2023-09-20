В АРМА создали Антикоррупционный Совет: какие функции получил орган

Орган формируется сроком один год и состоит из 12 человек.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов создан Антикоррупционный Совет АРМА, который будет функционировать как коллегиальный консультативно-совещательный орган. Об этом сообщает АРМА.

Ключевой целью создания Антикоррупционного Совета АРМА является привлечение профильных неправительственных организаций, представителей общественности для:

оценки коррупционных рисков в деятельности АРМА

принятие превентивных и соответствующих антикоррупционных мер

борьбы с коррупцией

Орган формируется сроком один год и состоит из 12 человек.

«В 2023 году Агентство по розыску и менеджменту активов взяло курс на транспарентность и подотчетность перед обществом и другими органами государственной власти. Это, в частности, означает бескомпромиссную борьбу с потенциальной коррупцией внутри ведомства, подчеркнула глава АРМА Елена Дума. – По созданию Антикоррупционного Совета АРМА мы получим дополнительный мощный инструмент для минимизации коррупционных проявлений. Как результат, АРМА будет демонстрировать более высокую производительность, а бюджет из-за профессионального розыска активов и высококачественного управления имуществом будет получать еще больше поступлений».

Перед Антикоррупционным советом АРМА поставлены следующие задачи:

1) Способствовать прозрачности работы АРМА;

2) осуществлять регулярный мониторинг коррупционных рисков и состояния предотвращения и противодействия коррупции в Агентстве;

3) Готовить предложения по усовершенствованию системы предотвращения коррупции в АРМА;

4) Содействовать взаимодействию Агентства с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества по вопросам, связанным с деятельностью АРМА;

5) Осуществлять мониторинг эффективности государственных (публичных) закупок в АРМА;

6) Участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов, готовить соответствующие предложения и рекомендации к указанным проектам;

7) Содействовать общественному обсуждению проектов нормативно-правовых актов по вопросам деятельности АРМА;

8) Предоставлять рекомендации по кризисным коммуникациям и отслеживать потенциально проблемные информационные зоны, осуществлять анализ и докризисную коммуникацию с обществом.

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