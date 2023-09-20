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  1. В мире

Неизвестные диверсанты взорвали «правительственные» самолеты и вертолет в Подмосковье

13:16, 20 сентября 2023
На аэродроме в Подмосковье, где базируются «самолеты судного дня» и специальные разведывательные самолеты неизвестные, неизвестные взорвали сразу три воздушных транспорта.
Неизвестные диверсанты взорвали «правительственные» самолеты и вертолет в Подмосковье
Источник фото: Главное управлении разведки Министерства обороны Украины
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На аэродроме Чкаловский, расположенном в Подмосковье, неизвестные диверсанты взорвали два самолета и один вертолет, – сообщает Главное управлении разведки Министерства обороны Украины.

Группа следственного комитета рф расследует этот случай. Событие вызвало значительную обеспокоенность среди военных руководителей, поскольку на аэродроме Чкаловский базируются правительственные самолеты, включая так называемые «самолеты судного дня», а также специальные разведывательные самолеты.

Неизвестные лица, несмотря на тщательную охрану аэродрома, устроили взрывной взрыв и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба принадлежат 354-му авиационному полку специального назначения) и вертолет МИ-28Н, который использовался для борьбы с ударными дронами над Московской областью.

Повреждение этих самолетов создает значительные трудности в их дальнейшем использовании. Вертолет получил повреждения в хвостовой части в результате взрыва. Другой самолет АН-148, который находился рядом, также получил незначительные повреждения.

Сейчас российские правоохранительные органы осуществляют мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения информации об этом инциденте в местных СМИ.

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