На аеродромі в Підмосков'ї, де базуються «літаки судного дня» та спеціальні розвідувальні літаки невідомі, невідомі підірвали одразу три повітряні транспорти.

Джерело фото: Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України

На аеродромі Чкаловський, розташованому у Підмосков'ї, невідомі диверсанти підірвали два літаки та один вертоліт, – повідомляє Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Група слідчого комітету рф розслідує цей випадок. Подія викликала значну занепокоєність серед військових керівників, оскільки на аеродромі Чкаловський базуються урядові літаки, включаючи так звані «літаки судного дня», а також спеціальні розвідувальні літаки.

Невідомі особи, не дивлячись на ретельну охорону аеродрому, влаштували вибуховий вибух та підірвали літаки АН-148 і ІЛ-20 (обидва належать 354-му авіаційному полку спеціального призначення) та вертоліт МІ-28Н, який використовувався для боротьби з ударними дронами над Московською областю.

Пошкодження цих літаків створює значні труднощі у їхньому подальшому використанні. Гелікоптер отримав пошкодження у хвостовій частині в результаті вибуху. Інший літак АН-148, який знаходився поруч, також зазнав незначних пошкоджень.

Наразі російські правоохоронні органи здійснюють заходи щодо пошуку диверсантів та обмеження розповсюдження інформації про цей інцидент у місцевих ЗМІ.

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