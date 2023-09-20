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У АРМА створили Антикорупційну Раду: які функції отримав орган

15:27, 20 вересня 2023
Орган формується строком на один рік та складається з 12 осіб.
У АРМА створили Антикорупційну Раду: які функції отримав орган
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У Агентстві з розшуку та менеджменту активів створено Антикорупційну Раду АРМА, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган. Про це повідомляє АРМА

Ключовою метою створення Антикорупційної Ради АРМА є залучення профільних неурядових організацій, представників громадськості для:

  • оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА
  • вжиття превентивних та відповідних антикорупційних заходів
  • боротьби з корупцією

Орган формується строком на один рік та складається з 12 осіб.

«У 2023 році Агентство з розшуку та менеджменту активів взяло курс на транспарентність та підзвітність перед суспільством та іншими органами державної влади. Це, зокрема, означає безкомпромісну боротьбу з потенційною корупцією всередині відомства, - наголосила Голова АРМА Олена Дума. – Зі створення Антикорупційної Ради АРМА ми отримаємо додатковий потужний інструмент для мінімізації корупційних проявів. Як результат, АРМА демонструватиме вищу продуктивність, а бюджет через професійний розшук активів та високоякісне управління майном отримуватиме ще більше надходжень».

Перед Антикорупційною радою АРМА поставлені наступні завдання:

1) Сприяти прозорості роботи АРМА;

2) Здійснювати регулярний моніторинг корупційних ризиків та стану запобігання й протидії корупції в Агентстві;

3) Готувати пропозиції щодо вдосконалення системи запобігання корупції в АРМА;

4) Сприяти взаємодії Агентства з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю АРМА;

5) Здійснювати моніторинг ефективності державних (публічних) закупівель в АРМА;

6) Брати участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, готувати відповідні пропозиції та рекомендації до зазначених проєктів;

7) Сприяти  громадському обговоренню проєктів нормативно-правових актів з питань діяльності АРМА;

8) Надавати рекомендації щодо кризових комунікацій та відслідковувати потенційно проблемні інформаційні зони, здійснювати аналіз і докризову комунікацію із суспільством.

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