Нагорный Карабах объявил о прекращении огня: так называемая «власть» складывает оружие и выводит свои войска

Минобороны Азербайджана подтверждает договоренность о прекращении огня.

Так называемая "власть" непризнанного Нагорного Карабаха объявила о договоренности с Азербайджаном о полном прекращении боевых действий и выводе своих войск.

Режим прекращения огня должен вступить в силу с 13:00 20 сентября 2023 года.

Минобороны Азербайджана подтверждает договоренность о прекращении огня. В ведомстве сообщают, что с территории Карабаха должны вывести армянских военных.

Местные жители обнародовали видео, где армяне покидают город Ханкенди (на армянском — Степанакерт), уступая землям Азербайджана.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Также известно, что Азербайджан требовал от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха.

В Ереване люди вышли на протест. Толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

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