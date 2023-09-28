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  1. Суд інфо

ВРП відрядила сімох суддів до Київського окружного адміністративного суду

11:58, 28 вересня 2023
ВРП вирішила відрядити сімох суддів для здійснення правосуддя строком на один рік з 16 жовтня.
ВРП відрядила сімох суддів до Київського окружного адміністративного суду
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Вища рада правосуддя вирішила відрядити сімох суддів з метою врегулювання навантаження у Київському окружному адміністративному суді та термінового відновлення доступу громадян до правосуддя до вказаного суду.

Відповідні подання надійшли до Вищої ради правосуддя від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до окружних адміністративних судів, за даними звітності за І квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 274 дні для кожного повноважного судді.

У Київському окружному адміністративному суді нормативний час, потрібний для розгляду справ, становить 546 днів для одного судді, що дає підстави стверджувати про наявність надмірного навантаження.

Крім того підлягали передачі до суду близько 64 000 справ та матеріалів, що перебували у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва.

Зокрема, станом на 8 вересня вже передано 34 728 справ та матеріалів.

Таким чином з метою врегулювання надмірного навантаження у Київському окружному адміністративному суді ВРП 28 вересня вирішила відрядити сімох суддів для здійснення правосуддя строком на один рік з 16 жовтня, а саме:

суддів Донецького окружного адміністративного суду Кочанову Поліну Валеріївну, Парненко Вікторію Станіславівну та Жукову Євгенію Олексіївну, суддю Кіровоградського окружного адміністративного суду Жука Руслана В’ячеславовича, суддю Сумського окружного адміністративного суду Діску Аліну Борисівну, суддю Черкаського окружного адміністративного суду Білоноженко Марину Анатоліївну та суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Донця Володимира Адольфовича.

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