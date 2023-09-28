Китайські хакери викрали десятки тисяч електронних листів з Держдепу США через злам Microsoft, — ЗМІ

Масштабний злом привернув увагу американських посадовців до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг уряду США.

Китайським хакерам вдалося викрасти майже 60 тисяч електронних листів із десяти облікових записів електронної пошти Державного департаменту США. Про це агентству Reuters повідомило джерело в Сенаті.

Для цього кіберзлочинці зламали пристрій інженера компанії Microsoft у травні.

За даними джерела, власники девʼяти з десяти акаунтів працювали у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а один — у Європі.

«Співробітник [Сенату], який був присутній на брифінгу ІТ-службовців Держдепартаменту, сказав, що чиновники повідомили законодавцям, що 60 000 електронних листів було вкрадено з 10 акаунтів Держдепартаменту. Дев’ять із цих жертв працювали у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а одна – у Європі, згідно з деталями брифінгу, надісланими електронною поштою співробітником, який відмовився назвати своє ім'я», – пише видання.

Масштабний злом привернув увагу американських посадовців до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг уряду США. Через це Держдеп хоче змінити підхід і найняти ще кілька компаній. Також працюють над покращенням багатофакторної автентифікації.

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