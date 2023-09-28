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Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Лише неявка всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення розгляду, - Верховна Рада розгляне зміни до КПК

Законопроектом Арахамії про скасування правок «Лозового» обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

Верховна Рада скасує строки досудового розслідування до повідомлення особі про підозру і строки давності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини

Призупинення перебігу строків давності для тяжких та особливо тяжких злочинів на період воєнного стану та скасування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру: що передбачає законопроект про скасування «правок Лозового», який вніс Давид Арахамія.

Завдання, яке зараз ставить перед собою Верховний Суд – підвищити повагу та значення судового рішення, - голова КГС ВС Лариса Рогач

Як зауважила Лариса Рогач, практика ВС щодо способів захисту базується на двох основних взаємопов’язаних принципах: спосіб захисту має бути належним та ефективним; має дотримуватися принцип процесуальної економії.

У Господарському суді Києва за участі керівництва апеляційних судів та КГС ВС обговорили способи захисту порушеного права в господарському судочинстві

Відбувся круглий стіл, присвячений питанню способів захисту порушеного права в господарському судочинстві.

  1. У світі

Китайські хакери викрали десятки тисяч електронних листів з Держдепу США через злам Microsoft, — ЗМІ

21:51, 28 вересня 2023
Масштабний злом привернув увагу американських посадовців до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг уряду США.
Китайські хакери викрали десятки тисяч електронних листів з Держдепу США через злам Microsoft, — ЗМІ
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Китайським хакерам вдалося викрасти майже 60 тисяч електронних листів із десяти облікових записів електронної пошти Державного департаменту США. Про це агентству Reuters повідомило джерело в Сенаті.

Для цього кіберзлочинці зламали пристрій інженера компанії Microsoft у травні.

За даними джерела, власники девʼяти з десяти акаунтів працювали у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а один — у Європі.

«Співробітник [Сенату], який був присутній на брифінгу ІТ-службовців Держдепартаменту, сказав, що чиновники повідомили законодавцям, що 60 000 електронних листів було вкрадено з 10 акаунтів Держдепартаменту. Дев’ять із цих жертв працювали у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а одна – у Європі, згідно з деталями брифінгу, надісланими електронною поштою співробітником, який відмовився назвати своє ім'я», – пише видання.

Масштабний злом привернув увагу американських посадовців до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг уряду США. Через це Держдеп хоче змінити підхід і найняти ще кілька компаній. Також працюють над покращенням багатофакторної автентифікації.

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