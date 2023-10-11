Мовний омбудсмен закликав телеканали припинити практику українсько-російської двомовності в ефірах

Йдеться про застосування виключно української мови або здійснення дублювання, озвучення або переклад українською мовою із застосуванням синхронного або послідовного перекладу виступів і реплік учасників програм, які використовують російську мову.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав телеканали припинити практику українсько-російської двомовності в ефірах. Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

«Реагуючи на численні звернення громадян, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до мовників загальнонаціональних телевізійних каналів «Рада», «24 канал», «5 канал», «Прямий», «Еспресо», «Ми – Україна», Національної суспільної телерадіокомпанії України, медіагруп «1+1 Media», Starlight Media, Inter Меdia Group із проханням розглянути можливість достроково забезпечити реалізацію положень закону «Про медіа» щодо застосування державної мови в ефірі телевізійних медіа», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про застосування виключно української мови або здійснення дублювання, озвучення або переклад українською мовою із застосуванням синхронного або послідовного перекладу виступів і реплік учасників програм, які використовують російську мову.

За словами омбудсмена, ще 2021 року Конституційний Суд постановив, що «не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою, зокрема коли телевізійне мовлення або радіомовлення у звуковій формі здійснюється одночасно двома мовами - українською та іншою, що не тільки становить порушення права громадянина України на одержання інформації державною мовою, а й спричиняє зовнішнє звуження простору вживання української мови, підриває зсередини саму її систему, спотворює її структуру, створює ґрунт для її внутрішнього розкладу, зумовлюючи її занепад».

«Зараз чинне законодавство України дозволяє використання недержавної мови в прямому телеефірі україномовних програм. Але враховуючи збройну агресію російської федерації проти України, історичне рішення Конституційного Суду, а також важливість реалізації прав громадян України на отримання інформації державною мовою пропоную телеканалам, не чекаючи липня 2024 року, використовувати виключно українську мову у своїх ефірах», - зазначив Кремінь.

Також уповноважений нагадав, що з 1 січня 2024 року, відповідно до закону «Про медіа», телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, мають транслювати програми державною мовою, включно з фільмами, не менше ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

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