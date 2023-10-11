Новые системы ПВО: в Пентагоне сообщили детали нового пакета помощи Украине на $200 млн

Как мы писали, Соединенные Штаты Америки объявили о выделении Украине пакета военной помощи в 200 млн долларов. В Пентагоне сообщили подробности нового пакета. Украина получит новые системы ПВО.
По информации Пентагона, военная помощь включает:
- ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
- оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- ракеты для ПТРК TOW;
- ПТРК АТ-4;
- стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности является важным сигналом неизменной привязанности Соединенных Штатов к поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.
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