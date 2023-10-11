Новые системы ПВО: в Пентагоне сообщили детали нового пакета помощи Украине на $200 млн

Также пакет военной помощи содержит противотанковое и противодроновое оружие.

Фото: EPA/UPG

Как мы писали, Соединенные Штаты Америки объявили о выделении Украине пакета военной помощи в 200 млн долларов. В Пентагоне сообщили подробности нового пакета. Украина получит новые системы ПВО.

По информации Пентагона, военная помощь включает:

ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;

оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства радиоэлектронной борьбы;

ракеты для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности является важным сигналом неизменной привязанности Соединенных Штатов к поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.

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