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Правительство готовит законопроект о наказании заведений, работающих в комендантский час, — детали от главы МВД Клименко

19:37, 11 октября 2023
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что Кабмин подготовил законопроект об ответственности для заведений, работающих в комендантский час.
Правительство готовит законопроект о наказании заведений, работающих в комендантский час, — детали от главы МВД Клименко
Фото: МВД
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Министр внутренних дел Игорь Клименко во время телемарафона рассказал, что правительство подготовило законопроект об ответственности для заведений, работающих во время комендантского часа.

Он отметил, что законопроект поможет внести изменения в административный кодекс относительно ответственности владельцев субъектов хозяйствования и ФЛП за работу ночных заведений, ресторанов в комендантский час.

По его словам, нужно также четко решить момент того, какие полномочия по наложению штрафов будет иметь полиция.

Клименко рассказал, что за первый случай предлагаются штрафы 34-170 тысяч гривен, а за повторное нарушение – 340-680 тысяч гривен.

"Мы предлагаем, чтобы штрафы составляли 34-170 тыс. гривен за первое нарушение и за повторные нарушения в течение года - 340-680 тыс. гривен. Но это на рассмотрение законодателей и я думаю, что в ближайшее время Рада это рассмотрит", - сказал министр.

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