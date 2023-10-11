Дело Фридмана: суд арестовал активы оператора lifecell - СМИ

Как сообщается, среди арестованных судом активов, кроме Киевстара, есть еще один мобильный оператор – lifecell.

Как известно, в Украине были арестованы активы российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, которые причастны к финансированию российской вооруженной агрессии в Украине и находятся в окружении кремлевского диктатора Путина.

Среди арестованных судом активов, кроме "Киевстара", есть еще один мобильный оператор – lifecell. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на постановление Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщается, решение суда касалось 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Общая стоимость арестованных активов составила более 17 млрд грн.

Тогда среди арестованных активов были 100% ЧАО "Киевстар", которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина", сообщает издание.

Как пишет ЭП, на самом деле самым крупным арестованным активом оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл" стоимостью почти 13 млрд грн, принадлежащих иностранному юридическому лицу Lifecell Ventures Cooperatief.

В материалах дела говорится, что Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., являющейся владельцем украинского оператора в связи lifecell, отмечает издание.

Как стало известно, суд наложил арест на 100% ООО "Пэйсел", принадлежащее мобильному оператору и через которое производится пополнение абонентских счетов lifecell.

Также были арестованы корпоративные права ООО "Укртауэр" (оператор высших учебных заведений, систем внутреннего покрытия в бизнес-центрах, ТРЦ и гостиницах), который является дочерней компанией турецкого холдинга Turkcell.

ЭП пишет, что в арестованные активы подсанкционных россиян также попали:

ЧАО "СК Альфа Страхование" (95,2% уставного капитала стоимостью 104,7 млн. грн.);

ООО "Альфа-Лизинг" (100% стоимостью 584,3 млн. грн.);

ООО "Паритет финанс" (100% стоимостью 14 млн грн);

ООО "Смысл Диджитал" (100% стоимостью 20 млн грн);

ООО "Киевстар.Тех" (100% стоимостью 111 млн. грн.);

ООО "ВымпелКом Глобал Сервис Украина" (100% стоимостью 804,9 млн. грн.);

ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" (100% стоимостью 21,4 млн. грн.);

ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" (100% стоимостью 8,8 млн. грн.) и другие.

Ранее мы писали, что СБУ объявила подозрение российскому олигарху Фридману.

Также сообщалось, что Михаил Фридман и Петр Авен попали в санкции США.

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