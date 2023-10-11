Справа Фрідмана: суд арештував активи оператора lifecell — ЗМІ

Як повідомляється, серед арештованих судом активів, окрім Київстар, є ще один мобільний оператор – lifecell.

Як відомо, в Україні арештували активи російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, причетних до фінансування російської збройної агресії в Україні та знаходяться в оточенні кремлівського диктатора Путіна.

Серед арештованих судом активів,, окрім "Київстар", є ще один мобільний оператор – lifecell. Про це пише Економічна правда з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Києва.

Як повідомляється, рішення суду стосувалось 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють, як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Загальна вартість арештованих активів становила понад 17 млрд грн.

Тоді серед арештованих активів були 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd..А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна" (HELSI.me - сервіс запису до лікарів та зберігання медичних даних), повідомляє видання.

Як пише ЕП, насправді найбільшим арештованим активом виявились 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл" вартістю майже 13 млрд грн, які належать іноземній юридичній особі Lifecell Ventures Cooperatief.

У матеріалах справи йдеться, що Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., яка є власником українського оператора у звʼязку lifecell, зазначає видання.

Як стало відомо, суд наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер" (оператор вишок, систем внутрішнього покриття у бізнес-центрах, ТРЦ та готелях), який є дочірньою компанією турецького холдингу Turkcell.

ЕП пише, що до арештованих активів підсанкційних росіян також потрапили:

ПрАТ "СК Альфа Страхування" (95,2% статутного капіталу вартістю 104,7 млн грн);

ТОВ "Альфа-Лізинг" (100% вартістю 584,3 млн грн);

ТОВ "Паритет фінанс" (100% вартістю 14 млн грн);

ТОВ "Сенс Діджитал" (100% вартістю 20 млн грн);

ТОВ "Київстар.Тех" (100% вартістю 111 млн грн);

ТОВ "Вимпелком Глобал Сервіс Україна" (100% вартістю 804,9 млн грн);

ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (100% вартістю 21,4 млн грн);

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (100% вартістю 8,8 млн грн) та інші.

Раніше ми писали, що СБУ оголосила підозру Михайлу Фрідману.

Також повідомлялося, що олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції США.

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