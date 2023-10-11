Уряд готує законопроект про покарання закладів, що працюють у комендантську годину, — деталі від глави МВС Клименка

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що Кабмін підготував законопроект про відповідальність для закладів, які працюють в комендантську годину.

Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час телемарафону розповів, що уряд підготував законопроект про відповідальність для закладів, які працюють під час комендантської години.

Він зазначив, що законопроєкт допоможе внести зміни до адміністративного кодексу щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання та ФОПів за роботу нічних закладів, ресторанів у комендантську годину.

За його словами, треба також чітко вирішити момент того, які повноваження для накладення штрафів матиме поліція.

Клименко розповів, що за перший випадок пропонуються штрафи 34-170 тисяч гривень, а за повторне порушення- 340-680 тисяч гривень.

"Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. гривень за перше порушення, і за повторні порушення протягом року – 340-680 тис. гривень. Але це на розгляд законодавців і я думаю, що найближчим часом Рада це розгляне", – сказав міністр.

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