В Ужгороді перейменують 8 вулиць: можуть з’явитися вулиці Параджанова і Андрія Кузьменка

До 10 грудня триватиме повторне обговорення щодо перейменування вулиць.

В Ужгороді Закарпатської області збираються перейменувати 8 вулиць. Повторне громадське обговорення щодо перейменування триватиме до 10 грудня 2023 року, повідомляє Ужгородська міськрада.

"Таке рішення прийнято відповідно до розпорядження міського голови, враховуючи рішення комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території міста, з метою врахування думки громадськості", — йдеться у публікації

Стосується це таких міських вулиць:

вул. Донська — на вул. Юрія Мандича; вул. Челюскінців — на вул. Андрія Кузьменко (Кузьми Скрябіна); вул. Івана Павлова — на вул. Валерія Онуфера; вул. Льва Толстого — на вул. Пилипа Орлика; вул. Модеста Мусоргського — на вул. Василя Габди; вул. Олександра Попова — на вул. Шимона Голлоші; вул. Адмірала Нахімова — на вул. Сергія Параджанова; вул. Федора Достоєвського — на вул. Петра Скунця.

Нагадаємо, що в Києві перейменували 14 міських об’єктів.

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