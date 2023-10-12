В Ужгороді перейменують 8 вулиць: можуть з’явитися вулиці Параджанова і Андрія Кузьменка

В Ужгороді Закарпатської області збираються перейменувати 8 вулиць. Повторне громадське обговорення щодо перейменування триватиме до 10 грудня 2023 року, повідомляє Ужгородська міськрада.
"Таке рішення прийнято відповідно до розпорядження міського голови, враховуючи рішення комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території міста, з метою врахування думки громадськості", — йдеться у публікації
Стосується це таких міських вулиць:
- вул. Донська — на вул. Юрія Мандича;
- вул. Челюскінців — на вул. Андрія Кузьменко (Кузьми Скрябіна);
- вул. Івана Павлова — на вул. Валерія Онуфера;
- вул. Льва Толстого — на вул. Пилипа Орлика;
- вул. Модеста Мусоргського — на вул. Василя Габди;
- вул. Олександра Попова — на вул. Шимона Голлоші;
- вул. Адмірала Нахімова — на вул. Сергія Параджанова;
- вул. Федора Достоєвського — на вул. Петра Скунця.
Нагадаємо, що в Києві перейменували 14 міських об’єктів.
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