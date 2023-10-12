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В Ужгороді перейменують 8 вулиць: можуть з’явитися вулиці Параджанова і Андрія Кузьменка

09:18, 12 жовтня 2023
До 10 грудня триватиме повторне обговорення щодо перейменування вулиць.
В Ужгороді перейменують 8 вулиць: можуть з’явитися вулиці Параджанова і Андрія Кузьменка
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В Ужгороді Закарпатської області збираються перейменувати 8 вулиць. Повторне громадське обговорення щодо перейменування триватиме до 10 грудня 2023 року, повідомляє Ужгородська міськрада.

"Таке рішення прийнято відповідно до розпорядження міського голови, враховуючи рішення комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території міста, з метою врахування думки громадськості", — йдеться у публікації

Стосується це таких міських вулиць:

  1. вул. Донська — на вул. Юрія Мандича;
  2. вул. Челюскінців — на вул. Андрія Кузьменко (Кузьми Скрябіна);
  3. вул. Івана Павлова — на вул. Валерія Онуфера;
  4. вул. Льва Толстого — на вул. Пилипа Орлика;
  5. вул. Модеста Мусоргського — на вул. Василя Габди;
  6. вул. Олександра Попова — на вул. Шимона Голлоші;
  7. вул. Адмірала Нахімова — на вул. Сергія Параджанова;
  8. вул. Федора Достоєвського — на вул. Петра Скунця.

Нагадаємо, що в Києві перейменували 14 міських об’єктів. 

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