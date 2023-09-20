В ГУР Минобороны Украины рассказали о состоянии Кадырова и какие последствия ожидать

Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии, – Юсов.

Источник фото: Associated Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии, – заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, кому Кадырова пока не подтверждают, но его состояние – тяжелое. Если даже смерть Кадырова не наступит, такая ситуация все равно повлияет не только на Чечню, но и на Северный Кавказ, а также на власть в россии.

«Информация о ком была, не будем подтверждать, но констатируем, что он в тяжелом состоянии. Это будет иметь последствия не только для Чечни, а и Северного Кавказа, и в целом архитектуры режима путина. Даже если не смерть, то проблемы со здоровьем, будут влиять на ситуацию, финансовые потоки, перераспределение политической системы власти внутри режима путина», – рассказал ГУР МО Украины.

Кроме того, в украинской военной разведке считают, что смерть или ухудшение состояния Кадырова может стать дополнительным шансом для борцов за независимость Ичкерии и других национальных групп Северного Кавказа.

«Я уверен, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются», – сказал Юсов.

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