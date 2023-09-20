Стычки и драки в парламенте: в Грузии протестуют из-за ситуации с Нацбанком и выполнением западных санкций

На отказ обсуждения выполнения западных санкций в парламенте Грузии произошли столкновения.

Источник фото: Эхо Кавказа

В среду, 20 сентября, в парламенте Грузии во время выступления министра культуры и спорта Теи Цулукиани произошли столкновения из-за протеста относительно ситуации с Нацбанком и выполнением западных санкций, – сообщает «Эхо Кавказа».

Депутатки оппозиции развернули плакат с надписью «российский военный корабль, иди на...» как выражение протеста.

Это произошло как реакция на отказ большинства парламента обсудить тему введения санкций США в отношении бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и решение Национального банка Грузии не распространять режим санкций на граждан Грузии, если на них вынесен обвинительный приговор судом Грузии.

Спикер парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв, чтобы избежать обострения ситуации. Однако вне зала заседаний произошли столкновения.

Ситуация обострилась, когда оппозиционные депутаты назвали Ираклия Кобахидзе «российским шпионом». Представители правящей партии и оппозиции начали в физическое противостояние.

Словесные противостояния также произошли между лидером «Силы Народа» Михаилом Кавелашвили, представителем правящей партии Мамукой Мдинарадзе и депутатом от партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Ситуация остается напряженной, и парламентарии продолжают обсуждать события этого дня.

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