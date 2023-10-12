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Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

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В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

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У розвідці прокоментували здоров’я Кадирова: Те, що він перебував у дуже важкому стані, — підтверджений факт

16:06, 12 жовтня 2023
Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Кадиров лікувався в Арабських Еміратах.
У розвідці прокоментували здоров’я Кадирова: Те, що він перебував у дуже важкому стані, — підтверджений факт
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Представник Головного управлінні розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю УП пояснив, чому глава Чечні Рамзан Кадиров досі живий, попри заяви ГУР про його "дуже важкий стан".

"Те, що він перебував у дуже важкому стані, - підтверджений факт. Цей стан важкий у нього періодично відбувається. Він лікувався в Арабських Еміратах. Багато лікувань проводилося і на території росії, у тому числі в Москві. Мабуть, живучий", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Кадиров має проблеми зі здоров’єм і знаходиться у важкому стані. Навіть ходили чутки прот його смерть, але останнім часом він став з’являтися на публіці.

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