У розвідці прокоментували здоров’я Кадирова: Те, що він перебував у дуже важкому стані, — підтверджений факт

Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Кадиров лікувався в Арабських Еміратах.

Представник Головного управлінні розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю УП пояснив, чому глава Чечні Рамзан Кадиров досі живий, попри заяви ГУР про його "дуже важкий стан".

"Те, що він перебував у дуже важкому стані, - підтверджений факт. Цей стан важкий у нього періодично відбувається. Він лікувався в Арабських Еміратах. Багато лікувань проводилося і на території росії, у тому числі в Москві. Мабуть, живучий", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Кадиров має проблеми зі здоров’єм і знаходиться у важкому стані. Навіть ходили чутки прот його смерть, але останнім часом він став з’являтися на публіці.

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