У Пентагоні повідомили, коли перші F-16 будуть в Україні

Наразі йде навчання українських пілотів.

Американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже навесні 2024 року, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції у Брюсселі.

Він наголосив, що наразі продовжується навчання українських льотчиків та технічного персоналу.

"Щодо F-16, коли вони прибудуть. Зараз йде навчання пілотів. Потрібно декілька місяців. Я думаю, не раніше наступної весни ми побачимо літаки там (в Україні - ред.)", - сказав Остін.

Раніше ми писали, що українські пілоти вже навчаються літати на авіатренажерах F-16.

Повітряні сили показали, як українські військові пілоти навчаються та адаптуються до керування винищувачами F-16.

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