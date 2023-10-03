Українські пілоти вже навчаються літати на авіатренажерах F-16, — Повітряні сили

В Україні формуються нові групи пілотів, які згодом поїдуть на навчання на винищувачах.

Фото: AFP

У рамках навчань на американських винищувачах F-16 українські пілоти літають на авіаційних тренажерах, повідомив під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Літають вже на авіаційних тренажерах - це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап - відповідно польоти з інструктором вже на справжніх літаках", - зазначив він.

За словами представника Повітряних сил, загалом інформація щодо навчання є непублічною.

"Не хочуть партнери про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються", - наголосив речник.

Ігнат також нагадав, що в Україні формуються нові групи пілотів, які згодом поїдуть на навчання на винищувачах.

"Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської - ред.) мови й адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів", - сказав він.

Нагадаємо, Повітряні сили показали, як українські військові пілоти навчаються та адаптуються до керування винищувачами F-16.

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