Українські пілоти вже навчаються літати на авіатренажерах F-16, — Повітряні сили

У рамках навчань на американських винищувачах F-16 українські пілоти літають на авіаційних тренажерах, повідомив під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Літають вже на авіаційних тренажерах - це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап - відповідно польоти з інструктором вже на справжніх літаках", - зазначив він.
За словами представника Повітряних сил, загалом інформація щодо навчання є непублічною.
"Не хочуть партнери про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються", - наголосив речник.
Ігнат також нагадав, що в Україні формуються нові групи пілотів, які згодом поїдуть на навчання на винищувачах.
"Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської - ред.) мови й адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів", - сказав він.
Нагадаємо, Повітряні сили показали, як українські військові пілоти навчаються та адаптуються до керування винищувачами F-16.
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