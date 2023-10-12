Россияне снова атаковали Украину «Шахедами»: сколько дронов уничтожили силы ПВО

Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей.

В ночь на 12 октября российские оккупационные войска совершили очередную атаку дронами-камикадзе. Силы ПВО Украины уничтожили 28 вражеских воздушных целей. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed с северного и южного направлений – Белгородская область рф и с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 33 Шахедов, - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, вражеские БПЛА летели по разным направлениям, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.

Силы обороны юга Украины сообщили, что 10 БПЛА «Shahed-131/136» были уничтожены в Одесской области и еще 4 – в Николаевской.

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