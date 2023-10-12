Враг атаковал «шахедами» Измаильский район Одесской области: есть попадания, фото

В ночь на 12 октября российские захватчики совершили "шахедную" атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
В течение нескольких часов под ударом находился Измаильский район Одесской области.
В результате атаки повреждены частные домовладения. Получила ранение 88-летняя женщина, она госпитализирована в больницу.
Разрушениям также подверглись производственные и складские помещения. Полный список устанавливается.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, ночью украинские силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей врага.
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