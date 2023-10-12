Враг атаковал «шахедами» Измаильский район Одесской области: есть попадания, фото

В результате атаки повреждены частные дома, есть пострадавшая.

Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 12 октября российские захватчики совершили "шахедную" атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В течение нескольких часов под ударом находился Измаильский район Одесской области.

В результате атаки повреждены частные домовладения. Получила ранение 88-летняя женщина, она госпитализирована в больницу.

Разрушениям также подверглись производственные и складские помещения. Полный список устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ночью украинские силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей врага.

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