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В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

Кирило Буданов: Світ досить швидко наближається до глобальної війни

Я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - керівник ГУР Кирило Буданов.

Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Участь ВККС у пленарному складі в проведенні оцінювання судді суперечить законодавству і є неможливою, - наукові висновки провідних вищих навчальних закладів

Оприлюднені наукові висновки провідних вищих навчальних закладів, якими встановлено, що ВККС не може брати участь у проведенні оцінювання відповідності судді займаній посаді в пленарному складі.

  1. В Україні

На Черкащині під час земляних робіт виявили снаряди часів Другої світової війни, фото

13:48, 12 жовтня 2023
Роботи по обстеженню території тривають.
На Черкащині під час земляних робіт виявили снаряди часів Другої світової війни, фото
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У Черкаській області піротехніки ДСНС виявили 200 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Як розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій вибухонебезпечні предмети виявили під час земляних робіт у м. Золотоноша. Ними виявилися артснаряди калібром 152 міліметри часів Другої світової війни.

Наразі роботи по обстеженню території тривають.

Як раніше повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні потенційно замінованими є 30% території — 174 тисяч кв. км. Це як три площі Хорватії.

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