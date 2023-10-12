На Черкащині під час земляних робіт виявили снаряди часів Другої світової війни, фото

Роботи по обстеженню території тривають.

У Черкаській області піротехніки ДСНС виявили 200 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Як розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій вибухонебезпечні предмети виявили під час земляних робіт у м. Золотоноша. Ними виявилися артснаряди калібром 152 міліметри часів Другої світової війни.

Наразі роботи по обстеженню території тривають.

Як раніше повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні потенційно замінованими є 30% території — 174 тисяч кв. км. Це як три площі Хорватії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.