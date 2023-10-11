В Україні потенційно замінована територія, як три площі Хорватії – Шмигаль

За словами Прем’єр-міністра, Україні потрібна ще більша мобілізація світової спільноти.

Джерело фото: Денис Шмигаль

В Україні потенційно замінованими є 30% територій. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час в онлайн-виступу на Міжнародній конференції донорів з питань розмінування України, що проходить у Загребі за участі також Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

«В Україні потенційно замінованими є 30% території — 174 тисяч кв. км. Це як три площі Хорватії. Ми визначили гуманітарне розмінування одним із пріоритетів і почали створення міжнародної коаліції. Вже 40 країн та партнерських організацій погодилися спрямувати близько 300 млн доларів на спецтехніку та інші цілі», - зазначив Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Україні потрібна ще більша мобілізація світової спільноти. Шмигаль виокремив чотири найбільш затребуваних напрямки підтримки: інноваційні технології, нові виробництва з локалізацією в Україні, розмінувальна техніка та фахівці. Наразі в Україні працюють 19 операторів протимінної діяльності, 29 проходять сертифікацію, ще близько 40 на стадії підготовки.

«Вдячний усім країнам та організаціям, які допомагають Україні. Закликав тих, хто має досвід, можливості та добру волю, доєднуватися до розмінування нашої держави», - додав Прем’єр.

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