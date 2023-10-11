Військова частина стає на облік в податкову: які документи надати

Військові частини зобов’язані протягом 10 календарних днів після реєстрації як суб’єкта господарювання стати на облік у органі ДПС за місцем своєї дислокації.

Податкова служба в Одеській області інформує, які документи та до якого контролюючого органу необхідно подати військовій частині для взяття на облік як платника податків.

Так, п. 64.4 ст. 64 Податкового кодексу визначено, що військові частини зобов’язані протягом 10 календарних днів після реєстрації військової частини як суб’єкта господарювання стати на облік у контролюючому органі за місцем своєї дислокації згідно із п. 64.2 ст. 64 ПКУ.

Відповідно до п. 1.7 розд. I Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів № 1588 із змінами (далі – Порядок № 1588) військова частина – військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Згідно з п. 4.3 розд. IV Порядку № 1588, для взяття на облік як платника податків військова частина зобов’язана протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарювання подати до контролюючого органу за місцем своєї дислокації такі документи:

заяву за формою № 1-ОПП (додаток 5 до Порядку № 1588);

(додаток 5 до Порядку № 1588); завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у ЗСУ;

копію документа відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

У разі якщо військова частина не провадить господарської діяльності, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути наданий підтвердний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить (містять) відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарської діяльності у розумінні Закону № 1076-XIV «Про господарську діяльність у ЗСУ» (із змінами) не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов’язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори до бюджету із зазначенням видів податків;

Пунктом 11.2 розд. ХІ Порядку № 1588 визначено, що для зняття з обліку військової частини необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 14 до Порядку № 1588);

(додаток 14 до Порядку № 1588); копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.