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  1. В Украине

Военная часть становится на учет в налоговую: какие документы предоставить

18:05, 11 октября 2023
Военные части обязаны в течение 10 календарных дней после регистрации в качестве субъекта хозяйствования встать на учет в органе ГНС по месту своей дислокации.
Военная часть становится на учет в налоговую: какие документы предоставить
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Налоговая служба в Одесской области информирует, какие документы и в какой контролирующий орган необходимо подать воинской части для взятия на учет в качестве налогоплательщика.

Так, п. 64.4 ст. 64 Налогового кодекса определено, что воинские части обязаны в течение 10 календарных дней после регистрации воинской части как субъекта хозяйствования встать на учет в контролирующем органе по месту своей дислокации согласно п. 64.2 ст. 64 НКУ.

Согласно п. 1.7 разд. I Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов № 1588 с изменениями (далее – Порядок № 1588) воинская часть – воинские части, учреждения, организации Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Согласно п. 4.3 разд. IV Порядка № 1588 для взятия на учет в качестве налогоплательщика воинская часть обязана в течение 10 календарных дней после получения свидетельства о регистрации воинской части как субъекта хозяйствования подать в контролирующий орган по месту своей дислокации следующие документы:

  • заявление по форме № 1-ОПП (приложение 5 к Порядку № 1588);
  • заверенную соответствующим органом копию свидетельства регистрации воинской части как субъекта хозяйственной деятельности в ВСУ;
  • копию документа соответствующего центрального органа исполнительной власти, которая подтверждает присвоение кода ЕГРПОУ.

В случае если военная часть не осуществляет хозяйственную деятельность, однако при этом является налогоплательщиком (налоговым агентом), то вместо свидетельства о регистрации воинской части как субъекта хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах должен быть предоставлен подтверждающий документ (документы) соответствующего министерства или другого центрального органа исполнительной власти, содержащий (содержащие) сведения о том, что воинская часть является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством (с указанием данных о создании), не осуществляет хозяйственную деятельность в понимании Закона № 1076-XIV «О хозяйственной деятельности в ВСУ» (с изменениями) не находится на обслуживании централизованной бухгалтерии и обязана самостоятельно вести бухгалтерский учет, удерживать и/или уплачивать налоги и сборы в бюджет с указанием видов налогов;

Пунктом 11.2 разд. XI Порядка № 1588 определено, что для снятия с учета воинской части необходимо подать в контролирующий орган по основному месту учета следующие документы:

  • заявление о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме № 8-ОПП (приложение 14 к Порядку № 1588);
  • копию распорядительного документа (решения) владельца или органа, уполномоченного на то учредительными документами о прекращении;
  • копию распорядительного документа об образовании комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии).

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