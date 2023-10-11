ВККС рассмотрит вопрос о назначении оценивания судей местных судов на соответствие занимаемой должности

ВККС также планирует рассмотреть вопрос урегулирования выплаты денежной помощи работникам секретариата Комиссии.

В четверг, 12 октября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины проведет заседание, на котором будет рассмотрен ряд вопросов:

О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе определения членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины для подготовки к рассмотрению и докладу дел, утвержденного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 07 ноября 2016 № 146/зп-16.

Об урегулировании выплаты материальной (денежной) помощи работникам секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

О назначении к рассмотрению в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе вопроса поддержки решения коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины «О результатах квалификационного оценивания судьи Винницкого окружного административного суда Вильчинского О.В. на соответствие занимаемой должности» от 24 апреля 2019 № 123/ко-19.

О назначении оценки судей местных судов на соответствие занимаемой должности и назначении экзамена во время квалификационного оценивания.

О создании временной коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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