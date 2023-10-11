ВККС розгляне питання про призначення оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді

ВККС також планує розглянути питання врегулювання виплати грошової допомоги працівникам секретаріату Комісії.

У четвер, 12 жовтня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе засідання, на якому розглянуть низку питань:

Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 листопада 2016 року № 146/зп-16.

Про врегулювання виплати матеріальної (грошової) допомоги працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про призначення до розгляду в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі питання щодо підтримки рішення колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України «Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Вінницького окружного адміністративного суду Вільчинського О.В. на відповідність займаній посаді» від 24 квітня 2019 року № 123/ко-19.

Про призначення оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді та призначення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання.

Про створення тимчасової колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.