ВККС розгляне питання про призначення оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді

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Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Неможливість прихованого перегляду судового рішення шляхом ініціювання нового позову  про оскарження рішення суб’єкта влади, прийнятого на виконання первісного судового рішення, - позиція ВС

Верховний Суд нагадав про спеціальний порядок оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, прийнятих (вчинених) на виконання судового рішення.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про призначення оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді

14:23, 11 жовтня 2023
ВККС також планує розглянути питання врегулювання виплати грошової допомоги працівникам секретаріату Комісії.
ВККС розгляне питання про призначення оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді
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У четвер, 12 жовтня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе засідання, на якому розглянуть низку питань:

Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 листопада 2016 року № 146/зп-16.

Про врегулювання виплати матеріальної (грошової) допомоги працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про призначення до розгляду в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі питання щодо підтримки рішення колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України «Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Вінницького окружного адміністративного суду Вільчинського О.В. на відповідність займаній посаді» від 24 квітня 2019 року № 123/ко-19.

Про призначення оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді та призначення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання.

Про створення тимчасової колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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