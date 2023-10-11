В Украине потенциально заминированная территория, как три площади Хорватии – Шмыгаль

По словам Премьер-министра, Украине нужна еще большая мобилизация мирового сообщества.

Источник фото: Денис Шмыгаль

В Украине потенциально заминированными являются 30% территорий. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на Международной конференции доноров по вопросам разминирования Украины, которая проходит в Загребе при участии также Премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

«В Украине потенциально заминированными являются 30% территории — 174 тысячи кв. км. Это как три площади Хорватии. Мы определили гуманитарное разминирование одним из приоритетов и приступили к созданию международной коалиции. Уже 40 стран и партнерских организаций согласились направить около 300 млн долларов на спецтехнику и другие цели», - отметил Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, Украине нужна еще большая мобилизация мирового сообщества. Шмыгаль выделил четыре наиболее востребованных направления поддержки: инновационные технологии, новые производства с локализацией в Украине, техника для разминирования и специалисты. В настоящее время в Украине работает 19 операторов противоминной деятельности, 29 проходят сертификацию, еще около 40 на стадии подготовки.

«Благодарен всем странам и организациям, которые помогают Украине. Призвал тех, у кого есть опыт, возможности и добрая воля, присоединяться к разминированию нашего государства», - добавил Премьер.

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