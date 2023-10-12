Кріштіану Роналду загрожує 99 ударів батогом за те, що він обійняв іранську художницю: подробиці і відео

Футболіст дозволив собі поведінку, яка заборонена суворими законами Ірану.

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду може отримати суворе покарання за порушення іранських законів. Про це повідомляє index.hr.

Роналду, який зараз грає за саудівський клуб «Ан-Наср», перед матчем 1-го туру Ліги чемпіонів Азії в Ірані з місцевим «Персеполісом» (0:2) зустрівся зі своєю вболівальницею - іранською художницею Фатімою.

Під час спілкування з художницею з інвалідністю, яка пересувається у візку, футболіст обійняв її і поцілував, чим порушив суворі закони, що діють в Ірані. Епізод стався ще 18 вересня, проте скандал спалахнув лише через місяць, коли про це написали іранські ЗМІ.

Іранські ЗМІ повідомили, що тепер португалець повинен бути покараний 99 ударами батогом, якщо він колись повернеться до Ірану. Вчинок Роналду може трактуватися як перелюб, вчинений особою, яка не одружена.

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