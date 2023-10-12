Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Участь ВККС у пленарному складі в проведенні оцінювання судді суперечить законодавству і є неможливою, - наукові висновки провідних вищих навчальних закладів

Оприлюднені наукові висновки провідних вищих навчальних закладів, якими встановлено, що ВККС не може брати участь у проведенні оцінювання відповідності судді займаній посаді в пленарному складі.

Секретар Ради суддів України звільнилась у відставку

Олена Журавська завершила кар’єру судді.

Скасування судового контролю за продовженням строків розслідування стане підґрунтям для зловживань правоохоронців, - НААУ

Надання прокурору права самостійно продовжувати строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, якщо нікому не було повідомлено про підозру, створить підґрунтя для зловживань з боку правоохоронних органів, - НААУ.

Як буде виглядати нова форма Служби судової охорони

У гардеробі Судової охорони з’являться зимові пальто, кашкети, берети, костюми та кашне.

  1. У світі

Кріштіану Роналду загрожує 99 ударів батогом за те, що він обійняв іранську художницю: подробиці і відео

11:11, 12 жовтня 2023
Футболіст дозволив собі поведінку, яка заборонена суворими законами Ірану.
Кріштіану Роналду загрожує 99 ударів батогом за те, що він обійняв іранську художницю: подробиці і відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду може отримати суворе покарання за порушення іранських законів. Про це повідомляє index.hr.

Роналду, який зараз грає за саудівський клуб «Ан-Наср», перед матчем 1-го туру Ліги чемпіонів Азії в Ірані з місцевим «Персеполісом» (0:2) зустрівся зі своєю вболівальницею - іранською художницею Фатімою.

Під час спілкування з художницею з інвалідністю, яка пересувається у візку, футболіст обійняв її і поцілував, чим порушив суворі закони, що діють в Ірані. Епізод стався ще 18 вересня, проте скандал спалахнув лише через місяць, коли про це написали іранські ЗМІ.

Іранські ЗМІ повідомили, що тепер португалець повинен бути покараний 99 ударами батогом, якщо він колись повернеться до Ірану. Вчинок Роналду може трактуватися як перелюб, вчинений особою, яка не одружена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України