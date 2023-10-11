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  1. Суд інфо

ВРП повідомила, скільки судів було звільнено з початку 2023 року

13:24, 11 жовтня 2023
Вища рада правосуддя повідомила, що за загальними обставинами було звільнено 261 суддю.
ВРП повідомила, скільки судів було звільнено з початку 2023 року
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Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – вересня 2023 року прийняла рішення щодо звільнення 266 суддів. Про це йдеться у пресслужбі ВРП.

За загальними обставинами звільнено 261 суддю, а саме:

244 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

- 106 суддів місцевих судів;

- 109 суддів апеляційних судів;

- 21 суддя Верховного Суду;

- 4 судді Верховного Суду України;

- 1 суддя Вищого адміністративного суду України;

- 1 суддя Вищого господарського суду України;

- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

17 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:

- 16 суддів місцевих судів;

- 1 суддя Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 5 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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