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  1. У світі

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох, — МЗС

13:20, 11 жовтня 2023
Ще шість громадян вважають безвісти зниклими.
Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох, — МЗС
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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб. Поранення отримали щонайменше дев'ять громадян України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Так, оперативний штаб МЗС в Ізраїлі підтвердив загибель ще одного українця. Таким чином кількість жертв серед громадян України зросла до трьох. Ще шість громадян вважають безвісти зниклими.

Поранення внаслідок бойових дій отримали 9 українців, їхній стан та місця госпіталізації уточнюють. Також під опікою посольства знаходиться хлопчик, якого врятували у Сдероті. Він відновлюється після операції.

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, а 170 громадян заявили про бажання евакуюватися з Сектора Газу. МЗС та інші відомства шукають шляхи для виїзду.

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