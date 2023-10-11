Число погибших украинцев в Израиле возросло до трех, — МИД

Еще шесть граждан считают без вести пропавшими.

Число погибших украинцев в Израиле возросло до трех человек. Ранения получили по меньшей мере девять граждан Украины. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Так, оперативный штаб МИДа в Израиле подтвердил гибель еще одного украинца. Таким образом, количество жертв среди граждан Украины возросло до трех. Еще шесть граждан считают без вести пропавшими.

Ранения в результате боевых действий получили 9 украинцев, их состояние и места госпитализации уточняют. Также на попечении посольства находится мальчик, которого спасли в Сдероте. Он возобновляется после операции.

В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов, а 170 граждан заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. МИД и другие ведомства ищут пути для выезда.

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