ВСП сообщил, сколько судьей было уволено с начала 2023 года

Высший совет правосудия сообщил, что по общим обстоятельствам был уволен 261 судья.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – сентября 2023 года принял решение об увольнении 266 судей. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.

По общим обстоятельствам уволен 261 судья, а именно:

244 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

- 106 судей местных судов;

- 109 судей апелляционных судов;

- 21 судья Верховного Суда;

- 4 судьи Верховного Суда Украины;

- 1 судья Высшего административного суда Украины;

- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

17 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

– 16 судей местных судов;

– 1 судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 5 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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