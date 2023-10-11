ВСП сообщил, сколько судьей было уволено с начала 2023 года

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – сентября 2023 года принял решение об увольнении 266 судей. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.
По общим обстоятельствам уволен 261 судья, а именно:
244 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:
- 106 судей местных судов;
- 109 судей апелляционных судов;
- 21 судья Верховного Суда;
- 4 судьи Верховного Суда Украины;
- 1 судья Высшего административного суда Украины;
- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;
- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
17 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:
– 16 судей местных судов;
– 1 судья Верховного Суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 5 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.
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